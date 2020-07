Casini: “L’amministrazione comunale è a fianco della Sovrintendenza nella tutela dell’ambiente. A settembre definiremo meglio il progetto per il Centro Sportivo”

Al termine dell’incontro, ha parlato così il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: “Abbiamo fatto una bellissima riunione, una riunione operativa che da il via alla realizzazione del Centro Sportivo a Bagno a Ripoli. Noi abbiamo a cuore il progetto della FIorentina e la tutela del paesaggio e del territorio. L’amministrazione comunale è a fianco della Sovrintendenza in questo non semplice ruolo di valorizzazione del paesaggio. Le caratteristiche del paesaggio saranno preservate anche in futuro ma niente cambia a quella che è la nostra idea. Il mese di Settembre sarà il mese in cui definiremo gli ultimi dettagli per la realizzazione del centro sportivo”.

