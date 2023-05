Casini: “Metteremo a disposizione un parcheggio provvisorio per il Viola Park. Nessun problema per la sosta durante il ritiro della Fiorentina”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha risposto ad Italpress alle parole di Commisso in merito alla questione parcheggio al Viola Park.

Ecco le parole del primo cittadino di Bagno a Ripoli: “Al Viola Park non ci saranno problemi per la sosta, sarà messo a disposizione un parcheggio provvisorio per chi vorrà visitare il centro sportivo ma anche per i cittadini di Bagno a Ripoli. Risolveremo così i problemi sulla sosta soprattutto nel periodo del ritiro che come ha confermato il presidente partirà a luglio. Le altre opere sono in collaborazione con il Comune di Firenze per far sì che la tramvia parta il prima possibile: la data in cui contiamo di partire è novembre 2023”.