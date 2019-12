Casini: “Per il Centro Sportivo della Fiorentina mi do un bel 9, per il 10 aspettiamo la fine dei lavori”

Bilanci di fine anno per il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini che al portale quiantella.it ha commentato e votato il proprio operato nel corso del 2019, partendo proprio dal colpaccio del centro sportivo della Fiorentina, i cui lavori dovrebbero partire nel corso del 2020: “Il centro sportivo viola, ricordiamo che oltretutto non è solo questione di centro sportivo ma anche della sede della Fiorentina che avrà collocazione proprio qui, credo che valga un 9, perché è un progetto che è nato in questo mandato amministrativo, dalle opportunità che Bagno a Ripoli presenta e credo sia una grande cosa per il nostro territorio. Sarebbe da 10 però questo diamolo al termine dei lavori”.