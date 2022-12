Casini: “Pronti a bandire il parcheggio scambiatore e a predisporre aree di sosta per gli utenti del Viola Park”

Il Comune di Bagno a Ripoli ha ottenuto lo stralcio dalla maxi gara della linea 3.2.1 della tramvia, del parcheggio scambiatore così da poter fare la gara in primavera ed allestire contemporaneamente aree di sosta che potranno essere usate anche dai visitatori del Viola Park, che la Fiorentina vuole inaugurare nella primavera del 2023 con l’obiettivo poi di svolgere lì il ritiro precampionato.

“C’era l’intesa con il Comune di Firenze su questo e la delibera ci permette di avere la base per accelerare i lavori – spiega il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, sul Corriere Fiorentino – altrimenti legati a tutta la linea, con tempi non brevi e possibili ripercussioni in caso di eventuali problemi. Firenze sta portando avanti gli espropri e noi siamo pronti a bandire la gara da 6 milioni di euro e 12 mesi di cantieri per la realizzazione del parcheggio scambiatore per la tramvia e per tutta la zona“.

Poi ha aggiunto: “Non è il parcheggio del Viola Park, è stata la soprintendenza, che in fase di prescrizioni, ha detto di non consumare suolo con un parking per il Viola Park dato che c’era quello della tramvia e alla fine ci saranno 372 posti auto, tanto verde, colonnine e per la ricarica elettrica, video sorveglianza e anche posti per motorini. Intanto già a marzo-aprile predisporremo aree di sosta nel Pian di Ripoli, 250 posti auto, su terreni comunali, così che possano essere usati sia pendolari che per il Viola Park“.