Casini: “Pronti a lavorare anche ad agosto per il Centro Sportivo. Commisso è un leone in gabbia perchè…”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno parlando della sfida di ieri: “C’è stata una involuzione dopo la Lazio. Aveva fatto sua la partita fino a quel rigore discusso poi ieri si è visto naufragare la squadra davanti al Sassuolo. La crisi identitaria fa male. Serve un patto di fine stagione e macinare con convinzione. Ieri mi è sembrata una squadra stanca, ma come tutte. Paura si, ma dobbiamo ripartire”.

E su Commisso dopo le sconfitte: “Io l’ho sentito, è un leone in gabbia perchè non può tornare”.

E sui lavori al Centro Sportivo: “Da quel punto di vista si va, ci stiamo approssimando sempre di più. Domani ultimo giorno per le osservazioni, pronti a lavorare anche ad agosto per questo progetto. Ci aspettiamo di poter dare il via ai lavoro. Intanto sono partiti i lavori per la cascina”