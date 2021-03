Casini: “Ricorso di Italia Nostra? Il rischio è l’allungamento dei tempi per il Centro Sportivo. Abbiamo informato Commisso”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno parlando del ricorso presentato da Italia Nostra sul Viola Park: “E’ stata utilizzata l’ultima possibilità di fare ricorso per la variante urbanistica: non ce l’aspettavamo. Ce lo ha comunicato Italia Nostra, il procedimento però è stato rigoroso, ha richiesto la partecipazione di tutti. I lavori non saranno sospesi, ma c’è una richiesta cautelare sospensiva, e speriamo non sia accolta: le motivazioni sono contraddittorie e non veritiere. Abbiamo sempre coinvolto tutti”

E sui tempi: Il rischio è che passino diversi mesi ma stiamo lavorando per evitarlo. Abbiamo già informato Commisso e la Fiorentina, e specifico che finché non arriva la sospensiva i cantieri possono procedere”.