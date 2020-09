Casini: “Sul Centro Sportivo abbiamo solo 15 giorni di ritardo. Saremo pronti entro metà ottobre”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, parlando anche della situazione del nuovo Centro Sportivo della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Entro metà ottobre dovrebbe essere tutto pronto per il centro sportivo. Dopo quello che è successo avere soli 15 giorni di ritardo è un’ottima cosa. Dietro al Centro Sportivo c’è una mentalità americana, ma l’ispirazione è inglese. Bisognerà aspettare Natale per vedere le ruspe, ma i lavori in realtà sono già cominciati”.