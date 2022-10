Casini: “Viola Park inaugurato tra marzo e aprile, sarà straordinario. Commisso non ha mai perso passione per la Fiorentina”

Ospite a Rtv38, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato di Viola Park, di tempistiche e delle sensazioni vissute da Rocco Commisso:

“Il nostro obiettivo è inaugurare il centro sportivo tra marzo e aprile, tra dieci giorni ricorrono tre anni dall’acquisto del terreno da parte della Fiorentina ed essere così vicini all’inaugurazione è una cosa straordinaria. Il presidente può essere felice nel vedere realizzata ormai quasi interamente una cosa che tre anni fa non esisteva: sarà uno dei centri più belli d’Italia e d’Europa e vederlo pronto per la preparazione della prossima stagione sarà straordinario.

La passione di Commisso? Quella per la Fiorentina non è mai calata così come la sua intenzione di far crescere il club. L’ho conosciuto e c’è un bel rapporto tra noi, è un grande imprenditore e sono sicuro che quanto ha fatto nella sua vita imprenditoriale lo riporterà anche nel calcio, lasciando qualcosa in eredità ai tifosi viola”.