Caso Astori, nuove perizie per stabilire la causa della morte. Nominati due esperti

Il Tribunale di Firenze ha disposto una perizia per stabilire le cause della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta nel marzo del 2018. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Angelo Antonio Pezzuti. Ad eseguire l’esame, come si legge su ilsitodifirenze.it, saranno un cardiologo e un medico legale, entrambi di Torino. Il gup aveva deciso di disporre la perizia dopo le consulenze di parte presentate dalla procura, dalla difesa di Galanti, imputato per omicidio colposo nel processo che si sta celebrando con rito abbreviato, e dai familiari di Astori, costituitisi parti civili. I periti avranno 90 giorni di tempo per presentare le loro conclusioni. L’udienza per la discussione della perizia è stata fissata per il 1 ottobre 2020.