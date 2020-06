Caso: “La Lazio è una squadra consapevole della sua forza. La Fiorentina deve salvarsi, poi ci sarà un futuro diverso”

Il doppio ex di Lazio e Fiorentina Domenico Caso, al Brivido Sportivo ha analizzato così il match che andrà in scena questa sera: “In Italia non puoi fidarti di nessuno, ogni avversario che incontri è ostico. La Lazio è favorita sulla Fiorentina perchè ha una rosa matura, collaudata e consapevole della sua forza. Però potrebbero esserci delle sorprese perchè anche i viola hanno qualità. La Fiorentina è una squadra molto giovane, Commisso ha fatto una scelta ben precisa su questo. Bisogna puntare ad una salvezza tranquilla da ottenere il prima possibile. Il futuro viola poi sarà diverso perchè c’è ambizione”.

