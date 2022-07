Caso Thorsby alla Sampdoria: il club vuole metterlo fuori rosa e la Fiorentina ci può pensare

In casa Sampdoria c’è una questione di mercato molto delicata che riguarda il centrocampista Morten Thorsby, molto chiacchierato tra i nomi in uscita. Il tuttofare blucerchiato viene seguito da diverse squadre, tra cui la Salernitana, che se lo stava per aggiudicare per 6 milioni. Il giocatore, però, ha rifiutato facendo innervosire la dirigenza genovese, ma secondo il quotidiano di Genova, Il Secolo XIX, ci sarebbe dell’altro.

Infatti, il padre nonché agente di Thorsby avrebbe intimato al club doriano di cedere il suo assistito all’Union Berlin per 3,5 milioni di euro, per farci un guadagno anche sull’aumento dell’ingaggio. Su tutte le furie, Giampaolo e il club stanno pensando di mettere fuori rosa il numero 2.

Inoltre, come riporta Primocanale, sul centrocampista della Sampdoria ci sarebbe anche l’interessamento della Fiorentina. In Serie A lo Spezia ha già fatto un sondaggio con l’agente di Thorsby, senza però sentire la società blucerchiata.