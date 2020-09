Cassano: “Chiesa alla Juve? Pirlo è già coperto sulle fasce, non investirei su di lui. Ilicic è un vero campione, altro che Dybala”

Esprime i suoi dubbi Antonio Cassano relativamente al possibile sbarco di Chiesa alla Juve, intervistato da Sky: “Chiesa? Dove lo mette la Juve? Non farei un investimento importante per non farlo giocare, sulle fasce Pirlo è già coperto. Per me la Juve ha bisogno di altri tipi di giocatore, come un difensore e uno che possa essere l’alternativa a Morata. Si parla di Dybala, ma ha fatto 9 gol, poi 4 assist. Poi vai a vedere Ilicic e ne ha fatti 24. Dybala è un buon giocatore, alla Juve lo fanno passare come un campione ma non lo è. Ilicic è un campione vero, all’Atalanta ha cambiato la squadra, l’ha fatta arrivare terza”.

0 0 vote Article Rating