Cassano: “Fiorentina sul 2-2 senza sapere nemmeno come, l’Atalanta doveva fare settanta gol. Vlahovic? Ricorda Cavani, ma in Italia ora è facile segnare”

L’ex attaccante Antonio Cassano, alla BoboTv è intervenuto parlando anche di Fiorentina: “I viola contro l’Atalanta si sono ritrovati sul 2-2 senza sapere nemmeno come, con un tiro ha fatto due gol. I nerazzurri avrebbero dovuto fare settanta gol. Vlahovic? Mi ricorda Cavani, anche se lui è destro mentre Vlahovic è sinistro. Hanno alcune caratteristiche uguali come la corsa e la potenza. C’è da dire però che in Italia segnare è diventato facile segnare”