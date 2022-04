Cassano: “La Fiorentina è in un momento delicato e sta facendo malissimo. Il Milan non può perdere punti per lo scudetto”

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Sampdoria Inter e Milan tra le tante, ha espresso alla Bobo TV il suo parere in vista della partita tra i rossoneri e la Fiorentina: “Per me lo scudetto lo vince il Milan, guardando il calendario non saprei dove i rossoneri potrebbero perdere punti. In questo momento la Fiorentina alcuni problemi ce li ha, è in un momento delicato e sta facendo malissimo nelle ultime partite”.

E aggiunge: “Da qui alla fine l’unica a poter rompere le scatole al Milan sarà l’Atalanta”.