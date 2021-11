Cassano: “Vlahovic non è un top player, in Italia segnano tutti. Lo vedo al massimo all’Atlético”

L’ex giocatore e oggi opinionista, Antonio Cassano, ha dato la sua analisi su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, nel corso della Bobo TV in onda su Twitch.

Di seguito il pensiero del barese: “Vlahovic non è un top player. La mia paura è che il campionato italiano non sia credibile. Fanno gol tutti. Immobile ha fatto 161 gol in cinque anni e mezzo. Vlahovic in questo momento non può giocare in una delle prime 5-6 squadre al mondo, io la vedo così. Lo vedo al massimo nell’Atlético Madrid, ma non al Barcellona, Real Madrid o Manchester City“.