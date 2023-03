Cassano: “Vlahovic un pesce fuor d’acqua alla Juventus, dubito sarà mai un campione. Dopo la valanga di gol con la Fiorentina è cupo ed ha paura. Deve darsi una mossa o è giusto che giochi Kean”

L’ex attaccante Antonio Cassano, calciatore di Milan, Inter, Real Madrid e non solo, ha criticato duramente l’ex centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic.

Ecco cosa ha detto l’ex giocatore pugliese in una diretta della BoboTv: “Quando c’è da criticare Allegri ed il suo modo di giocare non mi tiro indietro, ma Vlahovic nella Juventus è un corpo estraneo e deve fare qualcosa. Con la Sampdoria, ma anche a Roma, la Juventus avrebbe potuto segnare molti gol. Il serbo deve crescere a livello di personalità, di qualità, di presenza nella partita. Troppo semplice dare sempre la colpa ad Allegri e alla squadra”.

Poi ha proseguito: “Mi aspetto qualcosa da lui, dopo esser costato 75 milioni ed aver fatto una valanga di gol alla Fiorentina. Ho notato un periodo della sua cattiveria ricco di cattiveria, di voglia di allenarsi, di rincorrere gli avversari e migliorarsi: non dimentico che ha fatto 17 gol in pochi mesi. D’accordo, ha cambiato ambiente, ma è più di un anno che è alla Juventus. Vlahovic giocava già in Italia, non come De Ketalaere che viene dal Belgio.

E ancora: “Vlahovic giocava in una piazza calda, un bel calcio. E’ stato infortunato, ha fatto il Mondiale, ma oggi è un pesce fuor d’acqua. A Firenze vedevo grande personalità, ed anche ai primi inizi in bianconero. Ora è cupo, ha paura, quando la palla gli arriva gli rimbalza addosso, mettere certe maglie addosso è complicato. Deve darsi una mossa, altrimenti è giusto che giochi Kean: sarà meno forte, ha delle difficoltà ma quando entra è cattivo e fa qualcosa”.

Infine ha concluso: “Ho sempre pensato che avrebbe dovuto fare un passo intermedio, in una squadra come il Tottenham, o il Borussia Dortmund. Ho tante riserve su questo giocatore. Con tutto il rispetto, ma il campionato italiano lascia un po’ a desiderare e lui sta avendo grandissime difficoltà. La cifra pagata per lui è astronomica, è un giocatore grezzo che voglio capire a che livelli potrà arrivare. Dubito possa arrivare ad essere determinante per la Champions League e vincere partite importanti, contro grandi avversari. Dubito possa diventare un campione, nemmeno di seconda fascia. In ottica futuro vado a vedere Haaland, Mbappè, Neymar…sotto ci metto Morata ad esempio, per me più giocatore per ciò che ha fatto vedere e per le qualità che ha. Vlahovic oggi è più indietro. Poi sarò pronto ad ammettere di aver sbagliato…”.