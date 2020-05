Castellacci: “I nodi sul protocollo andavano risolti prima. Se uno si ammala che si fa? Lasciamo perdere la Germania”

Il Professor Enrico Castellacci, Presidente dell’associazione dei Medici del Calcio Italiani è intervenuto a Lady Radio parlando di cosa succederà: “Se capita un positivo durante le prove ai giocatori cosa succede? Cosa stiamo aspettando? Si parlava di cosa non potesse andare bene nel protocollo? Si parlava proprio di questo. Secondo il decreto dovrebbero andare tutti in quarantena. Sono nodi che andavano già risolti. I giocatori si dovranno comunque allenare, ci diano un protocollo”.

E sulla Germania: “Evidentemente le condizioni nelle quali si trovano i medici tedeschi sono diverse. Certamente è un rischio alto anche se loro controbattono che facendo tamponi e test continuamente cercano di risolvere il problema. Noi possiamo fare questo lavoro enorme? Lasciamo perdere la Germania”

E sui nuovi protocolli: “La valutazione sui malati di Covid va fatta sul campo. Non penso che siano con quelli che non hanno avuto niente. Sicuramente sono indietro, il recupero sarà più lungo. Andrà valutato. Bisognerà fare protocolli anche per quelli della B e della C, però hanno il diritto di doversi allenare.