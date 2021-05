Castellacci su Gattuso: “La Fiorentina ha trovato un tecnico che tira fuori il 110% da ogni giocatore. Mi chiedo come il Napoli se lo sia lasciato scappare…”

Enzo Castellacci, storico responsabile sanitario della Nazionale italiana, (oggi presidente dei medici sportivi italiani), ha parlato a Radio Bruno del suo rapporto con Gennaro Gattuso alla luce della lunga esperienza che hanno vissuto insieme con la Nazionale italiana:

“Sono poco obiettivo quando parlo di Rino. A lui mi lega una grande amicizia ed un passato particolare. Conosco Gennaro da tanti anni, abbiamo vissuto assieme momenti belli e bui, l’ho operato e l’ho curato, ho vinto un Mondiale con lui e mi ha sempre ringraziato: pochi giorni prima della partenza per la Germania nel 2006 ebbe una lesione importante e con me recuperò. “Se c’è un giocatore che può recuperare è lui”, dissi a Lippi. Lo considero un tecnico capace e mi chiedo come il Napoli si sia lasciato scappare un personaggio così: bene per la Fiorentina, che ha portato in viola un grande uomo. Se la Fiorentina voleva un tecnico che tirasse fuori il 110% da ogni giocatore lo ha trovato, poi ovviamente Rino dovrà essere aiutato dalla società per rinforzare la squadra.