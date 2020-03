Casting Difesa 2021: Pradè guarda anche dalle parti di Sassuolo. Il sogno d’italianizzazione di Commisso

Attenzione, però, alle possibili soluzioni italiane, perché non va dimenticato che il sogno del patron Rocco Commisso è quello di trasformare la propria squadra in un bacino da cui far attingere le nazionali italiane. E così, dopo Chiesa, Castrovilli e lo stesso Dalle Mura, nel mirino c’è finito anche l’under 21 Riccardo Marchizza, 22 anni a fine mese, oggi in prestito allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo e cresciuto nel settore giovanile della Roma (a cui spetterà una percentuale sulla futura rivendita). Ha un contratto con il club emiliano fino al 2022: il rischio, oltre al fatto che i neroverdi sono bottega carissima (i rapporti, però, sono ottimi), è che sulle sue tracce si stanno muovendo diversi club di Serie A e il pericolo dell’asta è concretissimo. Servirà eventualmente essere bravi a bruciare i tempi, come per altro accaduto fin da gennaio in altre operazioni.