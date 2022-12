Gaetano, dove ti inserisci? Il doppio nodo, tra liste e posizione in campo

Questa mattina La Nazione fa il punto sulle liste che la Fiorentina presenterà in vista del finale di stagione. Un cambio si può già registrare e riguarda Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola era stato escluso visto il grave infortunio al ginocchio, ma adesso dovrà essere reintegrato a discapito di qualcuno. Gli indiziati principali sembrano essere Zurkowski e Maleh, in uscita già a gennaio.

Italiano potrebbe optare per la convocazione del numero 10 viola già contro il Monza. In questo caso, durante le trattative di mercato, c’è un’elasticità superiore proprio per adeguare le esigenze alle novità in entrata e uscita che cambieranno la fisionomia di tutte le squadre. I club avranno perciò la possibilità di comunicare l’elenco dei 25 giocatori schierabili fino alle 12 del giorno precedente alla partita: nel nostro caso il 3 gennaio.

E sul ruolo? Castro potrebbe essere utilizzato accanto ad Amrabat, così come trequartista. La sensazione è che Italiano, con il tempo, esplorerà entrambe le opzioni per capire dove si possa adattare meglio il 10 gigliato.