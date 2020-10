Castro-show: Finalmente un giocatore che si merita la 10! E il rinnovo è dietro l’angolo

Quattro gol nelle prime cinque partite di campionato. La doppietta di ieri, che ha regalato tre punti alla Fiorentina e per cui si è meritato i ringraziamenti di Iachini, che grazie a lui ha momentaneamente messo al sicuro la panchina gigliata. Non sembra arrestarsi il magic momento di Gaetano Castrovilli, autentico trascinatore della Viola di inizio stagione.

Senza l’acciaccato Ribery, è stato lui a prendersi la Fiorentina sulle spalle e a trascinarla alla vittoria contro l’Udinese. Federico Chiesa è ormai il passato: le speranze di Firenze sono rivolte al talento pugliese, che si è preso il presente e presto si prenderà anche il futuro.

Visualizza questo post su Instagram 💜✌🏼 C’mon 🔥 Un post condiviso da Gaetano Castrovilli (@elcastro10) in data: 25 Ott 2020 alle ore 3:29 PDT

Finalmente la maglia numero 10 ha un degno possessore: nelle ultime tre stagioni, in tal senso, non era andata benissimo. Nel 2017-18 Valentin Eysseric, nella stagione successiva Marko Pjaca e nell’ultima Kevin-Prince Boateng. Ora c’è elcastro10, come si chiama su Instagram: gol, assist e giocate in ripetizione che non possono far strabuzzare gli occhi. I suoi gol, inoltre, sono valsi sei punti – sui sette conquistati – alla Fiorentina: per non farsi mancar niente, record di marcature in Serie A già battuto alla quinta giornata.

Il prossimo passo di Castrovilli è il rinnovo del contratto con la Viola. Tra pochi giorni verrà messo tutto nero su bianco, col giocatore pronto a prolungare fino al 2025 con cospicuo aumento dell’ingaggio, passando da 1,2 milioni a stagione a 2.

Sistemate le questioni contrattuali, Castrovilli potrà pensare soltanto al campo. Continuare a fare sfracelli con la Fiorentina è l’obiettivo principale, ma sotto sotto il numero 10 della Viola spera di convincere il ct Mancini a convocarlo per gli Europei. La concorrenza è tanta, ma rinunciare ad un Castrovilli del genere diventerebbe obiettivamente molto difficile.