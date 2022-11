Castrovilli: “Adesso l’ultimo sforzo per centrare il traguardo finale: le 100 presenze con la Fiorentina. Il mio obiettivo è tornare a gennaio”

Gaetano Castrovilli corre veloce verso il rientro in campo in gare ufficiali, dopo essere tornato, da poco tempo, ad allenarsi insieme ai compagni. Il centrocampista della Fiorentina, attraverso un lungo post su Instagram, ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche, sperando di poter tornare a disposizione di mister Italiano già dal mese di gennaio. Ecco il suo messaggio ai tifosi viola:

“Il mio percorso continua: sacrificio quotidiano e sorriso non mancano mai come in tutti questi mesi nonostante le mille turbolenze… Le partite, la squadra, il calore dei tifosi sono state assenze incolmabili, ma so che presto risentirò tutto questo: l’adrenalina e la voglia di dare un mio contributo alla squadra. Ma attenzione… sto tornando più carico di prima e consapevole che il calcio è la mia vita”.

E ancora: “Cosa c’è di più bello nel lavorare e amare ciò che si fa? Adesso c’è la pausa del campionato e farò il salto finale per centrare il bersaglio a gennaio. La partita in cui tornerò sarà la 100esima con la maglia viola, un numero importante, una cifra tonda, che si lega al mio numero di maglia… un traguardo speciale!

Da oggi parte il countdown e nelle prossime settimane cercherò di ripercorrere insieme a voi qualche momento del mio percorso in Viola, dall’esordio al primo gol…

Mi mancate cari tifosi, ma il vostro affetto lo sento e lo porto sempre con me“.