Castrovilli: “Ancora non ci credo di giocare in Serie A. Montella e Iachini mi hanno detto che posso fare più gol, devo…”

Il giocatore della Fiorentina, Gaetano Castrovilli è intervenuto sui canali di Magic Gazzetta parlando del suo passato alla Cremonese: “Gli anni a Cremona mi hanno aiutato tantissimo”

E sul ruolo: “A Cremona, mister Tesser mi metteva dietro le punte. Oppure scalavo a mezzala, l’anno dopo ho fatto anche l’esterno. Ho ascoltato molto Daniele Croce”

E sul soprannome: “Non ce l’ho, anzi Castro. La Fiorentina mi ha taggato in un video chiamandomi Gaetano il Sombrero”

E sulla stagione: “Il sogno di giocare in Serie A è quello di ogni bambino. Io l’ho realizzato nella realtà ma ancora non l’ho realizzato, non ci credo”.

Sui gol: “Sia Montella che Iachini mi hanno detto che posso fare più gol, devo essere più concreto”