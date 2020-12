Castrovilli, che botta contro il Genoa! Le condizioni del centrocampista della Fiorentina alle prese con qualche problema (social) di troppo

Lunedì scorso contro il Genoa, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha dovuto lasciare il campo verso la fine del primo tempo a causa di un infortunio. Il giocatore viola ha riportato una forte contusione ad una coscia.

Il suo impiego con l’Atalanta il prossimo fine settimana non dovrebbe però essere messo in discussione: in questo momento la squadra di Prandelli ha bisogno di tutti i suoi elementi migliori per cercare di fare punti e riportarsi su in classifica.

Non è un momento però facilissimo per il calciatore acquistato dal Bari. Giusto ieri sera si è lasciato andare ad uno sfogo sui social che ha avuto un vasta eco e che potete leggere cliccando QUI.