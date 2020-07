Castrovilli, che intervento goffo, ma resterà sempre il dubbio di cosa sia successo prima tra Pezzella e Chiriches

Fiorentina-Sassuolo gara valida per la 29esima giornata di Serie A è stata diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Gori e l’internazionale Irrati come VAR.

Nei primissimi minuti della partita la Fiorentina appare più intraprendente, al 3′ arriva già la prima ammonizione del match per Rogerio che atterra Lirola. Al 23′ calcio di rigore per gli ospiti: intervento goffo di Castrovilli che atterra Djuricic, rigore nettissimo. Ci sono però le vibranti proteste viola per un presunto contatto in area emiliana tra Pezzella e Chiriches, il VAR non interviene, le immagini non fanno chiarezza e Chiffi non cambia idea. Prima della pausa c’è un’ammonizione per parte: Traore falloso su Ceccherini e Pulgar su Defrel.

Nel secondo tempo non cambia l’intensità della gara, al 50′ ammonizione per Ceccherini per un brutto fallo su Berardi. Al 63′ giallo anche per Castrovilli che, in ritardo, si aggrappa alla maglia di Berardi. Al 67′ contatto in area neroverde con Milenkovic che viene sbilanciato, per Chiffi non c’è assolutamente nulla. L’ultimo a finire sul taccuino è Ghezzal per fallo su Bourabia per una gara che non ha più nulla da dire soprattutto sotto l’aspetto del risultato oramai già acquisito dal Sassuolo.

Sufficiente la direzione per Chiffi ed i suoi collaboratori. Gara con pochi episodi di rilievo, resta il punto interrogativo sull’episodio Chiriches-Pezzella non di poca importanza perché avviene in un momento delicato del match.