Castrovilli continua con le terapie dopo l’infortunio, in dubbio la sua presenza contro l’Atalanta

Secondo quanto riportato da Radio Bruno rimane in dubbio la presenza di Gaetano Castrovilli per la partita che la Fiorentina giocherà a Bergamo contro l’Atalanta domenica. La sua condizione fisica verrà valutata meglio nei prossimi giorni dopo l’infortunio subito dal centrocampista viola durante la gara contro il Genoa. Oggi Castrovilli non si è allenato con i compagni per proseguire l’iter individuale di terapie.

