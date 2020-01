Castrovilli: “Cutrone ci ha dato freschezza, è una grandissima persona. E con l’Atalanta mercoledì…” VIDEO FN

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, esprime la sua gioia per la vittoria contro la Spal e per l’innesto di un nuovo elemento in rosa: “Conosco Cutrone, è un grandissimo giocatore e una grandissima persona. Gli ingressi suo e di Vlahovic ci hanno dato freschezza, entrambi hanno tenuto palla e fatto salire la squadra, sono stati bravi. Posizione in campo con Iachini? La mia posizione in campo penso sia sempre la stessa anche con il nuovo allenatore, sono rimasto mezzala. Dopo tutti questi risultati negativi era ora che arrivasse questa vittoria; è importante per il morale e ci aiuterà a fare bene nelle prossime partite. Il mister deve far conoscere il suo gioco, quindi stiamo più tempo in campo. Cosa mi aspetto da questo 2020? Io penso partita dopo partita, ora penso a mercoledì. Per l’Europeo cercherò di mettere il Ct Mancini in difficoltà con le mie prove in maglia viola. L’Atalanta mercoledì? Dobbiamo dare il meglio di noi stessi, perché è una squadra forte e sta attraversando un momento positivo”.