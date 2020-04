Castrovilli e l’Inter? Ancora con questa storia? E con una contropartita del genere non si va certo a dama

Purtroppo continuano le indiscrezioni riportate da alcuni giornali sul centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Per inciso, il suo futuro è già scritto per l’anno prossimo, perché vestirà ancora la maglia viola. Però l’ex Bari questa mattina viene accostato nuovamente all’Inter da parte del Corriere dello Sport. Tra l’altro, si legge nello stesso articolo che il club nerazzurro “potrebbe andare a dama puntando sulla conferma del prestito di Dalbert“. Se questa dovrebbe essere la contropartita giusta per far cambiare idea a Commisso…beh, diciamo che non ci siamo proprio.