Castrovilli e un destino “alla Scala”. Il numero 10 a caccia del bis

Concedere un bis alla Scala del calcio sarebbe un fatto storico, magari non come al Teatro, ma comunque raro. Eppure a Castrovilli piace danzare anche con la fantasia ed è abituato a non porsi limiti. Il suo primo gol in carriera in serie A è stato un anno fa, esattamente il 29 settembre a San Siro contro il Milan, e iniziare a segnare in questo modo è come scrivere qualcosa di speciale nel proprio destino. Adesso di fronte c’è l’Inter e Gaetano si presenta già in vetta alla classifica perché i tre punti che ha conquistato la Fiorentina sono arrivati grazie al suo centro di sabato scorso contro il Torino allo stadio Artemio Franchi. È bastato il suo gol per ottenere il successo. Insomma ha la maglia numero 10 sulle spalle ed è il miglior marcatore viola. Difficile chiedere di più a questo inizio di stagione. O forse no. Stasera, questa volta contro l’Inter, il destino potrebbe scrivere un altro capitolo speciale per questo ragazzo che è appena alla seconda stagione nella massima serie ed è già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

