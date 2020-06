Castrovilli: “E’ una bella sensazione ricominciare il campionato anche se i tifosi ci seguiranno solo da casa. Il mio ruolo è sempre lo stesso”

Parliamo anche di un calcio, perché non dimentichiamo che questo è il week end della ripresa ufficiale della Serie A, dopo l’antipasto della Coppa Italia. In tal senso a prendere la parola è Gaetano Castrovilli, tramite i canali social della Fiorentina: “Ricominciare il campionato è una bella sensazione perché torniamo tra i compagni, tra i tifosi, anche se ci seguiranno solo da casa, combatteremo e avremo una motivazione in più per far meglio. Abbiamo fatto una mini preparazione, facendo fatica all’inizio però dovevamo farlo per tornare in forma. Il mio ruolo? E’ sempre lo stesso, la mezzala, il mister mi sta aiutando molto sotto il punto di vista tattico. Il mini campionato è un torneo a sé, pensiamo solo al Brescia e a fare un risultato positivo”.

