Castrovilli e Vlahovic non si muoveranno né ora né a giugno. Il programma molto fitto di Commisso, ma prima di tutto…

Prima il Bologna. Poi tutto il resto. Nella testa della Fiorentina la partita di lunedì è un chiodo fisso. Iniziare bene il 2020 e fermare l’emorragia di punti è fondamentale per consegnare tranquillità all’ambiente ed ulteriore fiducia nel lavoro appena iniziato da Iachini. Domani, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è atteso a Firenze Rocco Commisso: questo proverà subito a dire a tutti il presidente. Dopo potrà iniziare la fase due. Ovvero stringere sul mercato portando a Firenze almeno tre giocatori. Perciò il programma di Commisso sarà molto fitto. Star vicino alla squadra, conoscere di persona Iachini, valutare i nomi sul tavolo portati da Barone e Pradè. I migliori non si cedono. Respinti al mittente gli infiniti corteggiamenti per Castrovilli e Vlahovic (il serbo è tra i 50 giovani più promettenti d’Europa per l’Uefa). I due non si muoveranno né ora né a giugno.