Castrovilli esordisce a Euro 2020 e l’Italia batte anche il Galles: girone vinto a punteggio pieno

Terza vittoria su tre gare per l’Italia in questo Euro 2020: anche il Galles è caduto di fronte agli azzurri, che hanno vinto per 1-0 con un gol nel primo tempo di Pessina. Secondo tempo di amministrazione per la squadra di Mancini, rimasta anche in superiorità numerica per un rosso guadagnato da Bernardeschi. Esordio all’Europeo anche per Castrovilli, entrato all’84’ al posto proprio del marcatore. Sabato prossimo gli ottavi di finale, con l’Italia che aspetta una tra Austria e Ucraina.