Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, tornato in campo oggi per la gara contro l’Atalanta, parla così a Sky Sport prima dell’inizio della partita”Finalmente torno dopo un piccolo spavento. Non vedevo l’ora, voglio toccare palla e prato verde. L’Atalanta è tra le squadre più forti di questo campionato, dobbiamo stare attenti perché soprattutto davanti hanno dei giocatori forti. Sta quindi a noi”.