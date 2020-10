Castrovilli: “I nostri attaccanti fanno un gran lavoro. Felice di rinnovare se ci dovesse essere l’opportunità e su Chiesa dico che…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il numero 10 viola Gaetano Castrovilli ha parlato anche del rapporto con Ribery e dei suoi compagni: “Gli attaccanti fanno grande lavoro di squadra, ma purtroppo si giudica solo per i gol. Ribery è sempre stato molto importante per me, gli ho dedicato il gol ed è stato molto felice. Amrabat ha qualità fuori dalla norma, Bonaventura è un campione. Chiesa? Non voglio giudicarlo, ha deciso così. Posso solo dirgli in bocca al lupo. Il rinnovo? A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi se ci dovesse essere l’opportunità ne sarei sicuramente felice”.

0 0 vote Article Rating