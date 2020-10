Castrovilli: “Iachini meriterebbe più fiducia, noi siamo tutti con lui e ci sta aiutando a crescere. Europa? Guardiamo partita per partita”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Beppe Iachini ma non solo: “Meriterebbe più fiducia, fino ad ora penso abbia fatto bene. Noi siamo tutti con lui, ci sta aiutando a crescere. Gli incidenti di percorso possono capitare, ma siamo sulla strada giusta. Europeo? E’ un grande obiettivo ed un grande sogno. Sarebbe un’emozione unica vestire la maglia della Nazionale in una competizione così importante. Ce la metterò tutta e cercherò di fare del mio meglio con la Fiorentina, poi deciderà il Ct, anche se sono consapevole che la concorrenza è di primissimo livello. La Fiorentina e l’Europa? Non dobbiamo porci obiettivi di classifica adesso. Guardiamo partita per partita, cercando di vincere il più possibile e mettere in difficoltà chiunque. Poi certo, il mio sogno è quello di giocare in Europa il prima possibile con la Fiorentina“.

