Castrovilli: “Il rinnovo me lo devo meritare sul campo. Prandelli ha saputo toccare le corde giuste e ci ha sbloccati”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Radio Bruno. Queste alcune parti della sua intervista: “Non ci si abitua mai alle porte chiuse, non vedo l’ora che torni il pubblico allo stadio. Anche i fischi mi esaltano. In questo periodo un po’ buio per me Ribery mi ha sempre supportato e continuava a dirmi di stare tranquillo. Vogliamo raggiungere una posizione tranquilla il prima possibile. Ancora c’è tensione, ma dobbiamo scacciare via i brutti pensieri e pensare al gruppo e a fare bene”.

E sul rinnovo: “Va meritato sul campo. Devo trovare quella continuità che mi è mancata e migliorare. Quando un giocatore rinnova vuol dire che sta facendo bene”.

E sul rapporto con Prandelli: “A ogni giocatore dice di credere in quello che siamo e far uscire il nostro talento. Mentalmente è riuscito a sbloccarci e ha toccato le corde giuste”.