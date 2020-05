Castrovilli: “Io e Vlahovic bandiere viola? Un sogno, ma ancora devo dimostrare tutto. Caro Chiesa, puoi diventare ancora più forte”

Ha toccati vari argomenti di attualità il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli nella lunga intervista al Corriere dello Sport: “Vlahovic sogna di diventare una bandiera viola? Anche per me sarebbe un sogno. L’ho detto anche parlando di Antognoni, mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera. Ma sono ancora molto giovane, devo dimostrare tutto. Ribery? Franck è una persona fantastica. Con noi giovane è incredibile, ci sta vicino, ci sprona, ci dà consigli e ci aiuta a dare il massimo. E’ uno stimolo per tutti noi, ci aiuta a crescere. Un consiglio suo? Di non mollare mai e di non sentirmi mai arrivato. Dare tutto senza risparmiarmi sempre, in allenamento come in partita. Chiesa? Federico, per quanto giovane, è già fortissimo. E’ titolare in A da diverso tempo, è in pianta stabile nel giro della Nazionale maggiore. Può diventare ancora più forte”.