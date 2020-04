Castrovilli: “La crescita della Fiorentina può aiutarmi ad andare all’Europeo”

Gaetano Castrovilli ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. Il numero 8 non ha parlato solo del suo futuro in viola, ma anche in azzurro. “In Nazionale c’ero stato con le giovanili, ma la prima squadra è tutta un’altra cosa. Era il mio sogno di bambino e il fatto che il C.T. mi abbia fatto respirare l’aria del gruppo mi ha dato un’ulteriore spinta”. Parlando poi di futuro inevitabile il tema Europeo, non più 2020, ma nel 2021. Castrovilli continua: “Sarà una chance, ma niente è scontato. Dipenderà dalla mia crescita e da quella con la Fiorentina. La squadra può aiutarmi e farò di tutto per esserci”.