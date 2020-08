Diverse squadre in questi mesi hanno provato ad avvicinarsi e a chiedere informazioni alla Fiorentina per Gaetano Castrovilli. Un muro di gomma: questo è quello che hanno trovato, perché il ragazzo non è e non è mai stato in vendita.

Un particolare in più: la Fiorentina non ha fatto neppure il prezzo a chi si è avvicinato e questo la dice lunga su quanto sia centrale per il progetto viola del futuro.