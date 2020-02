Castrovilli, la paura è finita!

Per sabato prossimo, almeno tra i convocati, Giuseppe Iachini ritrova Gaetano Castrovilli. La paura per il centrocampista della Fiorentina è finita. L’ex Bari è tornato ad allenarsi in gruppo ed è un passo in avanti sensibile dopo quello che gli era successo.

Castrovilli aveva dovuto lasciare il campo perché durante il match contro il Genoa aveva avuto un malore che gli era costato un bel viaggio in ospedale con permanenza a Careggi per due notti di fila. L’ultima visita specialistica fatta a Roma ha dato esito positivo e questo è bastato per tranquillizzare tutti.