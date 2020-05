Castrovilli: “Mi ispiro a Kakà. Iachini mi ha fatto migliorare in fase difensiva, ma devo crescere tatticamente”

Il giocatore della Fiorentina, Gaetano Castrovilli è intervenuto sui canali di Magic Gazzetta parlando di fantacalcio: “Ringrazio chi mi ha preso, perchè credono nelle mie qualità. Apprezzo chi mi contatta per i bonus, ma anche chi mi critica, significa che devo fare meglio la prossima volta”.

E sullo stop: “Un po’ rosico perchè ero primo al Fantacalcio, ma prima ci deve essere sicurezza. Durante la quarantena ho fatto di tutto per tenermi in forma, ma non è la stessa cosa. Ora ci siamo ritrovati, ci alleniamo individualmente, ma anche solo vedere i compagni ti dà un senso di liberazione”.

E sulla posizione con Iachini: “Montella mi faceva giocare in avanti, col 4-3-3 mi spostavo dietro le punte, con Iachini faccio la mezzala. Entrambe le fasi, ma mi sta facendo capire molto la fase difensiva, devo migliorare tatticamente”.

Su chi si ispira: “Mi ispiro tanto a Kakà per le sue accellerazioni, il mio idolo è sempre stato Ronaldinho, uno che si divertiva”.