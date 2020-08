Castrovilli: “Non avrei potuto chiedere di meglio dalla mia prima stagione qua. Non manca molto per raggiungere l’Europa e Amrabat e Kouame…”

In una intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Fiorentina ha parlato anche dei suoi momenti della stagione: “L’esordio in A contro il Napoli, non ci credevo neppure. Il gol a San Siro contro il Milan: un’emozione indescrivibile segnare alla Scala del calcio. La prima convocazione e l’esordio in Nazionale maggiore. Non avrei potuto chiedere di più alla mia prima stagione in A. Flessione nel finale? Credo sia quasi fisiologica, dopo tre mesi di inattività. Giocando con temperature altissime ogni tre giorni è impossibile essere al top della forma. Nelle ultime gare è andata decisamente meglio però: è stato un peccato perché prima dello stop forzato stavo davvero bene. Quanto manca all’Europa? Credo non molto. Anche quest’anno abbiamo fatto un finale in crescendo e sono certo che con un po’ di esperienza in più e qualche innesto potremo fare davvero bene. Non dimentichiamoci che l’anno prossimo con noi avremo di sicuro Amrabat e Kouame: davvero ottimi calciatori”.

