Castrovilli non ci sta. La reazione del dieci viola al momento della sostituzione

La sconfitta di ieri subita dalla Fiorentina contro il Sassuolo rischia di trascinarsi con sé delle scorie pericolose per il finale di stagione di questa squadra. Proprio squadra è la parola che nel calcio è sinonimo di vittoria e risultati, e molto spesso quest’anno la Fiorentina non lo è stata. Manca serenità a questo gruppo, mancano i leader che dovrebbero saper compattare la squadra quando la nave naviga in acque pericolose. Per di più gli scarsi risultati ottenuti sul campo fomentano il nervosismo dei vari interpreti, in un momento della stagione davvero delicato.

L’ultimo caso emblematico è stato quello della reazione di Castrovilli al momento della sostituzione. Il numero dieci viola è stato richiamato in panchina al minuto 71, insieme a Bonaventura, e al loro posto hanno fatto il loro ingresso in campo Eysseric e Callejon. Iachini ha optato per un doppio cambio, privandosi probabilmente dei due giocatori migliori della Fiorentina vista ieri. Castrovilli non ha affatto preso bene la scelta del tecnico. Durante la consueta passerella verso il centro del campo a cui ci si presta durante i cambi, Il classe 97′ era visibilmente contrariato, e dal suo volto (e anche da alcune parole rivolte verso la panchina) si evinceva chiaramente la delusione e la rabbia per il cambio appena effettuato.

Comprensibile a tratti la reazione del giovani centrocampista viola, che fatica a ritrovare il miglior smalto visto ad inizio stagione. In una partita in cui sembrava che le cose gli venissero meglio, è abbastanza inspiegabile la scelta del tecnico viola di privarsene anzi tempo col risultati di 2 a 1 per il Sassuolo. Iachini pensava al turnover in vista della partita di martedì con il Verona? Domanda retorica…