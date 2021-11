Castrovilli non convocato contro la Sampdoria: ecco il motivo del forfait

Se le assenze di Dragowski e Pulgar potevano essere pronosticate, sorprende quella di Castrovilli dall’elenco dei convocati per la partita di domani. Il centrocampista della Fiorentina, come comunicato dalla stessa società sul proprio sito ufficiale, non sarà della gara contro la Sampdoria a causa di un problema fisico.

Trattasi nello specifico di un sovraccarico al quadricipite destro, infortunio che ha portato Italiano a risparmiarlo per questo turno infrasettimanale. Vedremo in quanto tempo Castrovilli smaltirà il problema, sicuramente il suo inizio di stagione continua a essere molto sfortunato e difficoltoso.