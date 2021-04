Castrovilli: “Non mi sono arrabbiato per la sostituzione ma per il gol subito a freddo nel secondo tempo. Da ora in poi dobbiamo solo fare punti”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Juventus: “Durante la stagione siamo stati discontinui e questo ci ha penalizzato. Ora dobbiamo continuare a fare punti e giocare ogni partita come quella di oggi. La mia sostituzione? Non ero arrabbiato per essere uscito, porto rispetto a tutti i compagni in panchina e al mister. Ero solo un po’ arrabbiato per il gol preso a freddo nel secondo tempo”.

E poi ha aggiunto: “Il mio ruolo? Come mezzala mi sto trovando benissimo. Sul fatto di calciare più in porta è vero, me lo dicono sempre sia Iachini che Ribery. Gol di Morata? Era sicuramente un tiro in porta voluto, è stato molto bravo”.