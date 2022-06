Castrovilli non molla: è a lavoro costantemente per recuperare dal grave infortunio

Non sarà un’estate facile quella di Gaetano Castrovilli dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio subito durante Fiorentina-Venezia. Solo un anno fa il centrocampista viola era sul campo di Coverciano in attesa di iniziare la sua esperienza all’Europeo che l’avrebbe portato a diventare campione, anche se non da protagonista.

Il ragazzo pugliese è già al lavoro per recuperare al meglio e il più velocemente possibile. Le prime indicazioni parlano di 8-10 mesi di stop, con il rientro in campo previsto per il prossimo anno. Gaetano non sembra aver alcuna intenzione di mollare, non è da lui. Il lavoro, anche con la mental coach Nicoletta Romanazzi continua. Il campo lo aspetta, lui non vede l’ora. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.