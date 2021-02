Castrovilli: “Non vedo l’ora di tornare in campo per aiutare la squadra. Soffro più quando sono fuori che quando sono in campo”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il centrocampista viola Gaetano Castrovilli. Queste le parole dopo la sua assenza per la scorsa sfida contro l’Inter: “Finalmente torno in campo, non vedo l’ora di aiutare la squadra. Speriamo di portare a Firenze un risultato positivo. La mia assenza contro l’Inter? Soffro più quando sono fuori che quando sono in campo”.

