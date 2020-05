Castrovilli: “Numero 10? Sarebbe fantastico poter ripercorrere ciò che ha fatto Antognoni. Adesso devo segnare di più”

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, un Gaetano Castrovilli davvero a tutto campo: “Caratteristica che devo migliorare? Mister Iachini ha ragione quando mi dice che devo segnare di più. Commisso mi vuole con la maglia numero 10? Per me sarebbe fantastico. So quanto la maglia numero 10 sia importante per Firenze. E i campioni che l’hanno indossata. Da Antognoni a Baggio: da Rui Costa a Mutu. Poter realizzare quello che ha fatto Antognoni con la maglia della Fiorentina e della Nazionale sarebbe fantastico per me. Io ho la fortuna di vederlo quasi ogni giorno e di ascoltare i suoi consigli. Tutto questo non può che aiutarmi”.