Castrovilli nuovo simbolo della Fiorentina: Già pronto un nuovo e ricchissimo contratto per lui

Gaetano Castrovilli ha già giurato lungo amore alla Fiorentina. Durante questa stagione ha firmato un contratto nuovo di zecca fino al 2024 in cui la società gli ha riconosciuto un grande aumento dell’ingaggio rispetto al contratto da ‘apprendista’ calciatore che aveva in precedenza.

Però potrebbe non essere finita qui. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio c’è già un accordo tra le parti per ridiscutere nuovamente il tutto e prolungare stavolta fino al 2025. Un anno in più e un ingaggio da top player. La strada intrapresa è quella di farne un simbolo, una bandiera con la casacca numero dieci sulle spalle e il suo stipendio potrebbe arrivare intorno ai tre milioni di euro. Non siamo ai livelli di Ribery, ma poco ci manca.