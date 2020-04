Castrovilli oggetto del desiderio della Juventus da prima pagina: ma a Torino non hanno capito che l’aria in viola adesso è diversa

Su Tuttosport di oggi, si tratta delle manovre di mercato della Juventus per il centrocampo. I profili sono quelli di Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli, menzionati addirittura in prima pagina come prime scelte dei bianconeri. Se il centrocampista del Brescia sembra più propenso a partire va messo in evidenza per l’ennesima volta che la Fiorentina è intenzionata, almeno in questa fase, a trattenere il suo gioiello. Sul quotidiano in questione viene fatto anche un paragone statistico sui due giocatori. Tra tiri in porta, saltare l’avversario e precisione nei passaggi il vincitore risulta essere il centrocampista viola. L’approfondimento si conclude con una puntualizzazione su Sarri, poiché dovrà essere lui a esprimere la sua preferenza su uno dei due elementi. Ma forse a Torino non hanno ancora capito, aggiungiamo noi, che almeno su questa prospettiva, l’aria a Firenze è cambiata.